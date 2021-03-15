Объявлен состав молодежной сборной России на Евро-2021 

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте заявку молодежной сборной на чемпионат Европы 2021 года.
Вратари: Александр Максименко (московский "Спартак"), Денис Адамов ("Сочи"), Иван Ломаев (самарские "Крылья Советов").
Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — московский ЦСКА), Роман Евгеньев (московское "Динамо"), Никита Калугин (нижнекамский "Нефтехимик"), Павел Маслов ("Спартак"), Артем Голубев ("Уфа"), Данил Круговой (петербургский "Зенит").
Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — "Динамо"), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — "Краснодар"), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), Александр Ломовицкий (тульский "Арсенал"), Наиль Умяров ("Спартак"), Данил Глебов ("Ростов"), Даниил Куликов (московский "Локомотив").
Нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров (казанский "Рубин"). Континентальное первенство пройдет в Венгрии и Словении. На групповом этапе Евро сборная России сыграет с командами Исландии (25 марта в Дьере), Франции (28 марта в Сомбатхее) и Дании (31 марта в Сомбатхее). Ранее молодежная сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2023.