Объявлен состав сборной к отборочным играм ЧМ-2022

В список вошли 27 футболистов.

Россиянам в группе H будут противостоять Хорватия, Мальта, Словения, Словакия и Кипр. Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы. Сборная, которая займет второе место, получит шанс побороться за право сыграть на ЧМ в плей-офф. 24 марта сборная России должна провести первый матч квалификации против Мальты.