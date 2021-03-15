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Объявлен состав сборной России по футболу к матчам отбора на чемпионат мира 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Объявлен состав сборной к отборочным играм ЧМ-2022
Фото: ТАСС
Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте объявил состав сборной России к матчам отбора на чемпионат мира 2022 года.
В список вошли 27 футболистов.
Вратари: Антон Шунин, Сослан Джанаев, Юрий Дюпин.
Защитники: Георгий Джикия, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Александр Жиров, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Илья Самошников, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Марио Фернандес.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Резиуан Мирзов, Алексей Миранчук, Даниил Фомин.
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.
Против российских футболистов возбудили дела из-за допинга
Россиянам в группе H будут противостоять Хорватия, Мальта, Словения, Словакия и Кипр. Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы. Сборная, которая займет второе место, получит шанс побороться за право сыграть на ЧМ в плей-офф. 24 марта сборная России должна провести первый матч квалификации против Мальты.
Видео дня. Зрителям предложили выбрать гимн для российских спортсменов
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Комментарии 10
Футбол , Резиуан Мирзов , Сослан Джанаев , Магомед Оздоев , Алексей Миранчук , Георгий Джикия , Рифат Жемалетдинов , Юрий Дюпин , Антон Шунин , Федор Кудряшов , Александр Соболев , Александр Головин , Далер Кузяев , Ильзат Ахметов , Артем Дзюба , Игорь Смольников , Андрей Мостовой , Марио Фернандес , Александр Жиров , Андрей Семенов , Даниил Фомин , Роман Зобнин , Вячеслав Караваев , Роман Нойштедтер , Алексей Ионов , Антон Заболотный , Юрий Жирков , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ
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