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Любовница Мамаева ответила россиянам на оскорбления

Павел Тиунов
34 минуты назад
Предполагаемая любовница российского футболиста Павла Мамаева испанская модель Ирен Гарсия Морено отметила, что скандал с её участием напоминает ей «дешёвый театр», сообщает издание Life. Так, она отреагировала на обилие критических комментариев на своей странице в Instagram от российских пользователей соцсети.
Любовница Мамаева ответила россиянам на оскорбления
Фото: InstagramInstagram
Ранее жена Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала данные неизвестной девушки, заявив, что её супруг «начал гулять» на сборах ФК «Ростов» в Испании. Она попросила фолловеров установить личность любовницы своего супруга. Выяснилось, что номер телефона принадлежит Ирен Гарсии Морено. На девушку обрушился шквал оскорблений от подписчиков Мамаевой.
Испанская модель, комментируя ситуацию в сториз Instagram заявила, что у неё нет желания спорить с людьми, которые не разделяют её ценности. Она подчеркнула, что, наблюдая «прискорбное зрелище», у неё возникают чувства отторжения и смущения. Морено добавила, что не хочет верить в то, что подобное поведение свойственно даже ничтожному проценту «прекрасной страны» с почти 150-миллионным населением. Однако при этом девушка отметила, что не может словами выразить своё отвращение к создавшейся ситуации.
Как сообщал «Рамблер», Ирен Гарсия Морено уже рассказала, что познакомилась с Мамаевым в Марбелье. По ее словам, футболист не сказал ей, что женат. Он был искренен с моделью, признался, что сидел в тюрьме. Морено подчеркнула, что они влюбились друг в друга.
Футбол,Павел Мамаев,
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