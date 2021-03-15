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«Как пережить развод достойно»: Жена Мамаева попросила совета

Алиса Селезнёва
5 часов назад
Жена футболиста Павла Мамаева Алана попросила подписчиков в Instagram поделиться с ней историями о расставании и разводе, и о том, как выйти из такой ситуации достойно.
«Как пережить развод достойно»: Жена Мамаева попросила совета
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Свою просьбу Мамаева озвучила в «сторис».
«Все, кто переживает расставание или развод, давайте делиться опытом, как это пережить достойно и менее болезненно. Наш мозг — интересная штука. Я, анализируя себя, понимаю, что все чувства, которые у меня возникают, я испытываю сознательно, и этим можно управлять, лишь снизив важность того или иного события», - отметила она.
При этом супруга спортсмена выразила уверенность, что можно найти решение любой проблемы.
Как писал «Рамблер», ранее Алана Мамаева уличила мужа в измене. Жена футболиста сообщила в Instagram, что Павел Мамаев изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании. На следующий день она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили Алану без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали ее в НИИ имени Склифосовского. Позднее Алана Мамаева написала, что разводится с мужем.
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