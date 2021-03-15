«Как пережить развод достойно»: Жена Мамаева попросила совета

Как писал «Рамблер», ранее Алана Мамаева
уличила мужа в измене. Жена футболиста сообщила в Instagram, что Павел Мамаев изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании. На следующий день она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили Алану без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали ее в НИИ имени Склифосовского. Позднее Алана Мамаева написала, что разводится с мужем.