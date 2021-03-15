Умер вице-чемпион Европы-1964 Юрий Шикунов

Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года Юрий Шикунов умер на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЛ.
Фото: premierliga.rupremierliga.ru
Шикунов выступал за «Торпедо» из Таганрога, ростовский СКА и «Ростсельмаш». Становился серебряным призером чемпионата СССР и вице-чемпионом первенства континента. Дважды входил в список 33 лучших футболистов СССР.
После окончания игровой карьеры Шикунов работал начальником в ростовском СКА, был тренером в «Ростсельмаше», возглавлял «Шахтер» из города Шахты.