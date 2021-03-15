Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Умер вице-чемпион Европы-1964 Юрий Шикунов

Sport24иещё 2
1 час назад
Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года Юрий Шикунов умер на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЛ.
Умер вице-чемпион Европы-1964 Юрий Шикунов
Фото: premierliga.rupremierliga.ru
Шикунов выступал за «Торпедо» из Таганрога, ростовский СКА и «Ростсельмаш». Становился серебряным призером чемпионата СССР и вице-чемпионом первенства континента. Дважды входил в список 33 лучших футболистов СССР.
После окончания игровой карьеры Шикунов работал начальником в ростовском СКА, был тренером в «Ростсельмаше», возглавлял «Шахтер» из города Шахты.
Футбол,Торпедо,СКА,Ростсельмаш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители