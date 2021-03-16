Ибрагимович вернулся в сборную Швеции

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции по футболу на мартовские отборочные матчи чемпионата мира-2022, сообщается на сайте Шведского футбольного союза (SvFF).

"В первую очередь, он (Ибрагимович) очень хороший футболист, лучший в Швеции. Конечно, очень здорово что он хочет вернуться. Помимо того, что он может принести пользу на поле, он обладает невероятным опытом и может поделиться им с другими игроками в команде", — сказал Андерссон.

Сам 39-летний Ибрагимович отреагировал на вызов в сборную, написав в Instagram: "Возвращение бога".

Последний раз Ибрагимович выступал за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года. Форвард забил 62 гола в 116 матчах за сборную Швеции.

Шведская команда в отборочном цикле чемпионата мира сыграет со сборными Грузии (25 марта дома) и Косово (28 марта на выезде). Также шведы проведут товарищеский матч с командой Эстонии (31 марта дома).