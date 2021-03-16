Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства

Есть ли вероятность, что Промес отделается только ими? Сложно сказать. В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес? По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых — условно. Такой исход тоже возможен», — сказал Мошкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.