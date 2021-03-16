Клубы АПЛ заинтересованы в покупке Дибалы

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В услугах форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы заинтересованы "Тоттенхэм" и "Челси", сообщает Sport Witness со ссылкой на France Football.

По информации источника, клубы готовы купить 27-летнего аргентинца за 50-55 миллионов евро.

Футболист может покинуть "Ювентус" этим летом, поскольку до сих пор не продлил соглашение с клубом. Текущий контракт нападающего заканчивается в конце июня 2022 года.

В текущем сезоне Дибала сыграл 16 матчей за "Ювентус". В его активе 3 гола и 2 результативных передачи. Аналитический портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.