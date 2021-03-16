Клопп останется в «Ливерпуле»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не планирует покидать свой пост по окончании сезона-2020/21. Об этом сообщил агент немецкого специалиста Марк Косицке.
"Если Клопп сказал, что не уйдет, он сдержит свое слово. Его работа в "Ливерпуле" еще не завершена. У него еще три года по контракту. Он дал понять, что какие-либо спекуляции исключены. Он отработает свой контракт", — приводит слова менеджера Sport1.
После 29 сыгранных туров скаузеры занимаются восьмое место в турнирной таблице и отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков. Ранее сообщалось, что Клопп не заинтересован в работе в сборной Германии.