Тренер «Динамо» приговорен к лишению свободы

Ранее, как сообщал «Рамблер», Мамичу, его брату Здравко и бывшему директору «Динамо» Дамиру Врбановичу было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 миллионов евро и мошенничестве на сумму около 15 миллионов евро.

Некоторое время назад суд города Осиек признал их в этом виновными. Мамич был приговорен к четырем годам и 11 месяцам лишения свободы. Вчера Верховный суд Хорватии снизил Мамичу срок наказания на три месяца. Его брат приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а Врбанович — к трем годам.

Накануне вскоре после вынесения приговора пресс-служба «Динамо» распространила заявление Мамича. В нем он заявил о своей невиновности, но и принятии решения суда, а также о решении уйти в отставку с постов главного тренера и спортивного директора клуба. В сообщении команды сказано, что совет директоров принял отставку и назначил новым тренером и спортдиректором Дамира Кржнара.