РФС оштрафовал «Спартак» на 375 тыс. рублей

"Динамо" оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений — на 80 тыс. рублей. "Спартак" за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тыс. рублей, а за скандирования — на 100 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками "Спартак" оштрафован на 125 тыс. рублей, а также за неправомерные действия зрителей — на 100 тыс. рублей", — сказал Григорьянц.