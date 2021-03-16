РФС оштрафовал «Спартак» на 375 тыс. рублей

Футбольные клубы "Динамо" и "Спартак" по итогам очного матча 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) оштрафованы на 130 и 375 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Матч между "Динамо" и "Спартаком" состоялся 13 марта на "ВТБ-Арене". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
"Динамо" оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений — на 80 тыс. рублей. "Спартак" за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тыс. рублей, а за скандирования — на 100 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками "Спартак" оштрафован на 125 тыс. рублей, а также за неправомерные действия зрителей — на 100 тыс. рублей", — сказал Григорьянц.
"Спартак" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет четыре очка. "Динамо", в активе которого 36 очков, располагается на седьмой строчке. В 23-м туре красно-белые 18 марта дома сыграют с "Уралом", а бело-голубые в этот же день на выезде встретятся с "Краснодаром".