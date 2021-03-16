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Прогнозы и ставки на ЦСКА — «Зенит»: борьба за чемпионство РПЛ в разгаре 

Партнерский материал 37 минут назад
17 марта в матче 23-го тура РПЛ сыграют ЦСКА и «Зенит». Одна из ключевых встреч завершающего этапа чемпионата! Победитель получит отличный шанс на золотые медали, ну а ничья будет в пользу «Спартака». Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

ЦСКА — «Зенит»: прогноз и ставки на матч РПЛ 17 марта, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

17 марта в Москве пройдет матч 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 20:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния петербуржцев. Сделать ставку на победу «Зенита» можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 43% вероятности. Успех ЦСКА аналитики оценили коэффициентом 3.40 (28%), ничья в основное время идёт за 3.25 (29%).
Эксперты не ждут высокой результативности в матче РПЛ ЦСКА — «Зенит». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.95, а на тотал меньше 2.5 ставят за 1.85. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

ЦСКА — «Зенит»: какие делать ставки на матч РПЛ 17 марта

РПЛ выходит на финишную прямую и пока еще ничего не ясно. Многие ждали, что «Зенит» ударно войдет в весеннюю часть чемпионата и спокойно создаст себе надежный отрыв, но этого не произошло. Сейчас команда Сергея Семака всего на 4 очка опережает «Спартак» и на 5 — ЦСКА. Соперники практически на расстоянии одной победы. И это еще московские клубы теряют очки…
«Зенит» потерял очки в первых двух матчах после рестарта — ничья 2:2 с «Ростовом» и поражение 1:2 с голом на последних секундах в Казани от «Рубина». Немного сгладила ситуацию крупная победа над «Ахматом» со счетом 4:0. И все-таки говорить о том, что питерцы убедительны в своей игре, сейчас никак нельзя.
Что до ЦСКА, то команда сначала попала под коронавирус, матчи пропускали Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Иван Обляков и новичок команды Эмиль Бохинен. Неудивительно, что последовало поражение от «Локомотива» (0:2). Затем команда Виктора Гончаренко разобралась с «Ахматом» (2:0), но в 22-м туре сенсационно проиграла «Арсеналу» 1:2, что вызвало шквал критики болельщиков и специалистов в адрес тренерского штаба. Из плюсов можно отметить то, что переболевшие вернулись в состав, а значит к важнейшему матчу команда подойдет более менее с полной обоймой игроков.
Игроки Гончаренко нужны, ведь безвыигрышная серия ЦСКА против «Зенита» составляет уже 5 матчей, а последние 3 встречи петербуржцы выиграли с общим счетом 9:2. Но сейчас обе команды не в лучшей форме. Поэтому можно рискнуть и заиграть ставку на ничейный исход матча. Который, безусловно, будет в пользу «Спартака». БК «Фонбет» предлагает коэффициент 3.25 на ничью в матче.
Если же говорить о статистике, то в 5 из 6 последних очных встреч обе команды забивали. Стоит поверить и проверить эту ставку. Оборона команд не отличается надежностью, пока пробить защитные редуты команд после возобновления сезона не смог лишь «Ахмат». Поставить на то, что обе команды смогут забить, в БК «Фонбет» можно за 1.70.
А вот в плане тотала вопросы есть. Все-таки весенний футбол не предполагает голевого пиршества. Предлагаем выбрать промежуточный вариант и сделать ставку на ТБ 2 гола. Если команды забьют больше — вы выиграете, если ровно 2 мяча — получите возврат ставки. Коэффициент невеликий, зато надежно. Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.45.
Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» и делайте ставки на ЦСКА — «Зенит» и другие матчи РПЛ!
Футбол , Видео , Эмиль Бохинен , Игорь Дивеев , Виктор Гончаренко , Иван Обляков , Сергей Семак , Игорь Акинфеев , Спартак , Зенит , Локомотив , Фонбет
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