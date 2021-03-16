ЦСКА — «Зенит»: прогноз и ставки на матч РПЛ 17 марта, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

17 марта в Москве пройдет матч 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 20:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния петербуржцев. Сделать ставку на победу «Зенита» можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 43% вероятности. Успех ЦСКА аналитики оценили коэффициентом 3.40 (28%), ничья в основное время идёт за 3.25 (29%).

Эксперты не ждут высокой результативности в матче РПЛ ЦСКА — «Зенит». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.95, а на тотал меньше 2.5 ставят за 1.85. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

ЦСКА — «Зенит»: какие делать ставки на матч РПЛ 17 марта

РПЛ выходит на финишную прямую и пока еще ничего не ясно. Многие ждали, что «Зенит» ударно войдет в весеннюю часть чемпионата и спокойно создаст себе надежный отрыв, но этого не произошло. Сейчас команда Сергея Семака всего на 4 очка опережает «Спартак» и на 5 — ЦСКА. Соперники практически на расстоянии одной победы. И это еще московские клубы теряют очки…

«Зенит» потерял очки в первых двух матчах после рестарта — ничья 2:2 с «Ростовом» и поражение 1:2 с голом на последних секундах в Казани от «Рубина». Немного сгладила ситуацию крупная победа над «Ахматом» со счетом 4:0. И все-таки говорить о том, что питерцы убедительны в своей игре, сейчас никак нельзя.

Игроки Гончаренко нужны, ведь безвыигрышная серия ЦСКА против «Зенита» составляет уже 5 матчей, а последние 3 встречи петербуржцы выиграли с общим счетом 9:2. Но сейчас обе команды не в лучшей форме. Поэтому можно рискнуть и заиграть ставку на ничейный исход матча. Который, безусловно, будет в пользу «Спартака». БК «Фонбет» предлагает коэффициент 3.25 на ничью в матче

Если же говорить о статистике, то в 5 из 6 последних очных встреч обе команды забивали. Стоит поверить и проверить эту ставку. Оборона команд не отличается надежностью, пока пробить защитные редуты команд после возобновления сезона не смог лишь «Ахмат». Поставить на то, что обе команды смогут забить, в БК «Фонбет» можно за 1.70

А вот в плане тотала вопросы есть. Все-таки весенний футбол не предполагает голевого пиршества. Предлагаем выбрать промежуточный вариант и сделать ставку на ТБ 2 гола. Если команды забьют больше — вы выиграете, если ровно 2 мяча — получите возврат ставки. Коэффициент невеликий, зато надежно. Поставить на такой исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.45.