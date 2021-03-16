«Абсолютный провал»: Кассано о переходе Роналду в «Ювентус»

— «Ювентус» приобрел его для триумфа в Лиге чемпионов, но с ним всё стало хуже, чем было, — заявил Кассано Sky Sport Italia. — Без Роналду в команде она бы выиграла Скудетто. Его переход был абсолютным провалом, это большая ошибка. «Ювентус» 120 лет подряд был нацелен исключительно на победы, но при Сарри и Пирло пытался изменить своим принципам.