"Аталанта" Миранчука не смогла выйти в 1/4 Лиги чемпионов

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Убедительный дебют «Манчестер Сити»

В середине первого тайма камеры, установленные на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, поймали в технической зоне Пепа Гвардиолу . Обычно активный, наставник «Манчестер Сити» сидел в кресле и, закатив глаза, умиротворённо почёсывал затылок. В номинально домашней игре с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха каталонец идеально дополнял картину. Ведь уже к 18-й минуте его подопечные фактически сняли вопрос об исходе противостояния.

Сначала Кевин Де Брёйне забил сотый мяч горожан в текущем сезоне (при нынешнем наставнике команда пятый год подряд преодолевает данный рубеж), а затем вновь блеснул Илкай Гюндоган . Никогда прежде в карьере столько не забивавший полузащитник отметился 15-м голом во всех турнирах и стал самым результативным немцем в текущем сезоне из числа выступающих в топ-5 ведущих европейских чемпионатов.

«Боруссия» пыталась организовать хотя бы гол престижа, но всякий раз оставалась ни с чем, упираясь в Джона Стоунза. Англичанин за первый тайм не проиграл ни одного единоборства как в воздухе, так и внизу. Если же он в борьбе ещё и мяч под свой контроль забирал, то, как правило, о тдавал партнёрам точную передачу.

По сути, в центральном защитнике «Манчестер» обрёл дополнительного плеймейкера. И, как результат, продемонстрировал запредельные для этой стадии ЛЧ показатели владения — 65%. Гостям оставалось лишь проверять Эдерсона на прочность дальними выстрелами. Но бразильский вратарь, толком не вступавший в игру в первом матче, сохранял максимальную концентрацию.

Мерный колыбельный ритм особо не прерывался и после перерыва. Вице-чемпионы Англии упивались владением, но чего-то сверхъестественного не демонстрировали. Хотя эстетическая красота футбола Гвардиолы сама по себе завораживала. Коллектив Марко Розе действовал более прямолинейно, но этим разве что упрощал жизнь защитникам «Сити» и работу судье.

К слову, обслуживала встречу бригада россиянина Сергея Карасёва . Ошибок рефери не допустили, а если чем и запомнились, то лишь отказом в начале матча вставать на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter. Впрочем, ни на эмоции остальных участников игры, ни на характер встречи это никоим образом не повлияло.

Грамотная тактика Зидана

Победа «Реала» выросла из тактического плана на игру Зинедина Зидана, который полностью нивелировал сильные стороны «Аталанты». Переход на три защитника при игре без мяча лишил пространства изобретательных центральных полузащитников гостей. Тогда как смещения Федерико Вальверде ближе к правому флангу и помощь от опорников Ферлану Менди на противоположном краю обнулили активность бергамасков на бровках. Таким образом мадридцы максимально обезопасили подходы к воротам Тибо Куртуа и перевес в один мяч, добытый на выезде.

Свой же гол, сломивший сопротивление соперника, «Реал» соорудил практически из воздуха. На 34-й минуте вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло совершил неудачный вынос из штрафной, отправив мяч прямо на ногу Луке Модричу . Хорват мог бить сам, но вместо этого сблизился с голкипером и отдал передачу на пустые ворота Кариму Бензема. Француз отличился в пятой встрече во всех турнирах подряд и записал в свой актив 70-й мяч в ЛЧ.

Это позволило ему подняться на пятую строку в списке самых результативных футболистов в истории турнира. Впереди расположились только Рауль (71), Роберт Левандовски (72), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (134).

По инерции коллектив Джан Пьеро Гасперини ещё доиграл тайм, но после перерыва его словно подменили. Гости стали проигрывать единоборства, зачастили с ошибками в центре поля и просели в скоростной работе. Хозяевам понадобилась всего четверть часа, чтобы оценить масштаб проблем соперника, найти максимально уязвимые зоны и направить туда нацеленный удар.

Исполнил его Винисиус — пожалуй, самый активный футболист «Реала» в матче. Сначала он провёл репетицию гола: от мерив на 54-й ми нуте три четверти поля и обыграв на дриблинге нескольких соперников, бразилец вышел один на один со Спортьелло, но послал мяч мимо ворот из убойной позиции.

Однако вскоре форвард исправился, аналогичным образом добравшись до чужой штрафной и спровоцировав контакт с защитником. Арбитр Данни Маккели расценил э пизод как на рушение правил и наградил жёлтой карточкой Рафаэля Толои, после чего Серхио Рамос реализовал пенальти. Для капитана мадридцев гол стал знаковым, поскольку 15 мячами в ЛЧ не могут похвастать, например, Роналдо, Мирослав Клозе и даже сам Зидан.