Илья Кутепов вызван в сборную России 

Тренерский штаб сборной России вызвал защитника «Спартака» Илью Кутепова для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды.
С высокой степенью вероятности в заключительном матче мартовского цикла в Трнаве не сыграет защитник «Зандхаузена» Андрей Жиров. Немецкий клуб проинформировал об этом РФС после того, как получил вызов на игрока. Это связано с ковидными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией. Поэтому список игроков сборной России на мартовском сборе увеличен на одного человека.
«РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной», — говорится в сообщении.