Карасев избежит наказания за отказ преклонить колено

Матч состоялся 16 марта, игра завершилась победой
английской команды со счетом 2:0, по сумме двух матчей она вышла в 1/4 финала турнира (первая игра также завершилась победой манкунианцев со счетом 2:0). Судейская бригада в составе россиян Сергея Карасева, Игоря Демешко
и Максима Гаврилина
, а также белоруса Алексея Кульбакова
, в отличие от футболистов обеих команд, не стала преклонять колено перед началом игры в Будапеште в рамках акции Black Lives Matters (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение").