«Милан» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 18 марта, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
18 марта в Италии пройдет матч Лиги Европы «Милан» — «МЮ». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 23:00 мск.
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считает фаворитом противостояния англичан. Сделать ставку на победу «Ман Юнайтед» можно с коэффициентом 2.20, что соответствует 44% вероятности. Успех «Милана» аналитики оценили коэффициентом 3.40 (28%), ничья в основное время также идёт за 3.40 (28%).
«Милан» — «МЮ»: какие делать ставки на матч Лиги Европы 18 марта
Главное противостояние стадии 1/8 финала Лиги Европы приближается к своей кульминации. В первом матче команды сыграли вничью - 1:1. «Милан» очень активно начал и за первые 11 минут забил два мяча в ворота англичан. Но оба этих гола отменили. В дальнейшем уже манкунианцы смогли перехватить инициативу и реализовать свой шанс - отличился Амад Диалло. Но сыграть по счету не удалось - на последних секундах встречи итальянский клуб смог сравнять счет.
«Милан» произвел хорошее впечатление, несмотря на то что выступал без ряда основных игроков. К домашней встрече Стефано Пиоли
ждет серьезное подкрепление: выздоровели Анте Ребич
, Тео Эрнандес
и Хакан Чалханоглу
. Возможно, сможет сыграть и Златан Ибрагимович. Учитывая, что в Серии А «Интер» оторвался от «россонери» уже на 9 очков, успех в Лиге Европы может стать основной задачей для команды Пиоли.
Примерно такая же ситуация и у «МЮ». Земляков из «Сити» уже не догнать в чемпионате, предстоит выдержать серьезную конкуренцию за 2-е место с «Лестером» и «Челси». Да и «Ливерпуль», несмотря на свои кошмарные выступления, еще не распрощался с надеждами на медали.
Можно сделать ставку и на то, что в матче будет как минимум 3 забитых мяча. Да, поначалу команды не будут рисковать, но чем ближе финальный свисток - тем больше придется атаковать той или иной команде. А это приведет к опасным моментам. В способностях звездных нападающих реализовать эти шансы сомнений нет. Поставить на ТБ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно за 1.95. Ставите 1000 рублей - получите 1950 рублей в случае успеха.