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Прогнозы и ставки на «Милан» — «Манчестер Юнайтед»: супердуэль в Лиге Европы

Партнерский материал
1 час назад
18 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграют «Милан» и «МЮ». Многие называют это противостояние досрочным финалом турнира, а первый матч только добавил интриги. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Милан» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 18 марта, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

18 марта в Италии пройдет матч Лиги Европы «Милан» — «МЮ». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 23:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния англичан. Сделать ставку на победу «Ман Юнайтед» можно с коэффициентом 2.20, что соответствует 44% вероятности. Успех «Милана» аналитики оценили коэффициентом 3.40 (28%), ничья в основное время также идёт за 3.40 (28%).
Эксперты не ждут высокой результативности в матче Лиги Европы «Милан» — «МЮ». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.95, а на тотал меньше 2.5 ставят за 1.85. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Милан» — «МЮ»: какие делать ставки на матч Лиги Европы 18 марта

Главное противостояние стадии 1/8 финала Лиги Европы приближается к своей кульминации. В первом матче команды сыграли вничью - 1:1. «Милан» очень активно начал и за первые 11 минут забил два мяча в ворота англичан. Но оба этих гола отменили. В дальнейшем уже манкунианцы смогли перехватить инициативу и реализовать свой шанс - отличился Амад Диалло. Но сыграть по счету не удалось - на последних секундах встречи итальянский клуб смог сравнять счет.
«Милан» произвел хорошее впечатление, несмотря на то что выступал без ряда основных игроков. К домашней встрече Стефано Пиоли ждет серьезное подкрепление: выздоровели Анте Ребич, Тео Эрнандес и Хакан Чалханоглу. Возможно, сможет сыграть и Златан Ибрагимович. Учитывая, что в Серии А «Интер» оторвался от «россонери» уже на 9 очков, успех в Лиге Европы может стать основной задачей для команды Пиоли.
Примерно такая же ситуация и у «МЮ». Земляков из «Сити» уже не догнать в чемпионате, предстоит выдержать серьезную конкуренцию за 2-е место с «Лестером» и «Челси». Да и «Ливерпуль», несмотря на свои кошмарные выступления, еще не распрощался с надеждами на медали.
Англичанам придется атаковать, играть с позиции силы, и это может стать проблемой. Обе команды куда лучше действуют на контратаках. Учитывая тот факт, что у итальянского клуба появился ряд ярких имен в атаке в сравнении с первой встречей, можно рискнуть и поставить на то, что «Милан» пройдет в четвертьфинал по сумме двух встреч. БК «Фонбет» - официальный партнер итальянского клуба - предлагает коэффициент 2.30 на выход команды в четвертьфинал.
Вполне можно предположить и то, что обе команды, как и в первой игре, смогут отличиться. Все-таки и те, и другие в нападении действуют куда увереннее, чем при обороне своих ворот. Ну а имена в нападении команд не оставляют выбора. Поставить на то, что обе команды смогут забить, в БК «Фонбет» можно за 1.75.
Можно сделать ставку и на то, что в матче будет как минимум 3 забитых мяча. Да, поначалу команды не будут рисковать, но чем ближе финальный свисток - тем больше придется атаковать той или иной команде. А это приведет к опасным моментам. В способностях звездных нападающих реализовать эти шансы сомнений нет. Поставить на ТБ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно за 1.95. Ставите 1000 рублей - получите 1950 рублей в случае успеха.
Футбол,Видео,Тео Эрнандес,Анте Ребич,Стефано Пиоли,Хакан Чалханоглу,Фонбет,Манчестер Юнайтед,
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