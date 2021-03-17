«Милан» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 18 марта, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

18 марта в Италии пройдет матч Лиги Европы «Милан» — «МЮ». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 23:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния англичан. Сделать ставку на победу «Ман Юнайтед» можно с коэффициентом 2.20, что соответствует 44% вероятности. Успех «Милана» аналитики оценили коэффициентом 3.40 (28%), ничья в основное время также идёт за 3.40 (28%).

Эксперты не ждут высокой результативности в матче Лиги Европы «Милан» — «МЮ». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.95, а на тотал меньше 2.5 ставят за 1.85. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Милан» — «МЮ»: какие делать ставки на матч Лиги Европы 18 марта

Главное противостояние стадии 1/8 финала Лиги Европы приближается к своей кульминации. В первом матче команды сыграли вничью - 1:1. «Милан» очень активно начал и за первые 11 минут забил два мяча в ворота англичан. Но оба этих гола отменили. В дальнейшем уже манкунианцы смогли перехватить инициативу и реализовать свой шанс - отличился Амад Диалло. Но сыграть по счету не удалось - на последних секундах встречи итальянский клуб смог сравнять счет.

Примерно такая же ситуация и у «МЮ». Земляков из «Сити» уже не догнать в чемпионате, предстоит выдержать серьезную конкуренцию за 2-е место с «Лестером» и «Челси». Да и «Ливерпуль», несмотря на свои кошмарные выступления, еще не распрощался с надеждами на медали.

Англичанам придется атаковать, играть с позиции силы, и это может стать проблемой. Обе команды куда лучше действуют на контратаках. Учитывая тот факт, что у итальянского клуба появился ряд ярких имен в атаке в сравнении с первой встречей, можно рискнуть и поставить на то, что «Милан» пройдет в четвертьфинал по сумме двух встреч. БК «Фонбет» - официальный партнер итальянского клуба - предлагает коэффициент 2.30 на выход команды в четвертьфинал