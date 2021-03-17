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Агуэро пожаловался на одноклубников после матча Лиги чемпионов с «Боруссией»

Sport24иещё 1
54 минуты назад
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро остался недоволен своими одноклубниками после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах (2:0).
Агуэро пожаловался на одноклубников после матча ЛЧ
Фото: Getty ImagesGetty Images
Аргентинец вышел на замену на 75-й минуте и не отметился результативными действиями.
Как сообщает Mirror, на пути в раздевалку Агуэро с недовольным видом бросил одному из членов персонала «Манчестер Сити»: «Они не дают мне пас».
Контракт 32-летнего форварда с «горожанами» истекает летом. По слухам, контракт с Агуэро согласовала «Барселона».
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