Агуэро пожаловался на одноклубников после матча ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро остался недоволен своими одноклубниками после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах (2:0).

Фото: Getty Images Getty Images

Аргентинец вышел на замену на 75-й минуте и не отметился результативными действиями.

Как сообщает Mirror, на пути в раздевалку Агуэро с недовольным видом бросил одному из членов персонала «Манчестер Сити»: «Они не дают мне пас».