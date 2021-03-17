«Один раз простила»: Мамаева объяснила свое отношение к изменам мужа 

Жена российского футболиста Павла Мамаева ответила на вопросы подписчиков, после заявления о скором разводе со спортсменом. Ранее она заявила , что они расстаются по обоюдному согласию.

— Новая дорога, новые возможности. Никогда не закрывала глаза на измены и никогда не буду этого делать. Один раз простила, — заявила Мамаева.

Жена футболиста призналась, что верит в закон бумеранга и у нее есть комплексы. На вопрос о том, почему она прощала измены, она сказала, что «дала человеку второй шанс, когда он был этого достоин».

— За эти два года он сделал все, чтобы у нас была нормальная семья. Удивительно, что все так получилось но, блин, что уж поделать, — отметила блогер, объяснив свое отношение к изменам мужа.

В комментариях к прямому эфиру подписчицы Мамаевой выразили ей поддержку и сочувствие, пожелали сил.