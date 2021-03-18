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Дзюба назвал кошмаром незасчитанный гол в ворота ЦСКА

Газета.Ru
27 минут назад
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба назвал кошмаром незасчитанный гол в ворота московского ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС. По его мнению, после удара бразильского защитника Дугласа Сантоса на 82-й минуте мяч полностью пересек линию ворот армейского клуба.
Дзюба отреагировал на незасчитанный гол в ворота ЦСКА
Фото: Газета.руГазета.ру
"Больше вопросов в связи с тем, почему не засчитали гол Дугласа Сантоса. Это же чистый гол, мы на повторе посмотрели - мяч полностью линию ворот пересек. Кошмар. Ну ладно, так бывает, главное, что мы победили", - сказал Дзюба.
Ранее сообщалось, что наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал выпад Вендела в адрес члена тренерского штаба по ходу матча против московского ЦСКА.
Футбол,Дуглас Сантос,Артем Дзюба,Сергей Семак,ЦСКА,Зенит,
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