Дзюба отреагировал на незасчитанный гол в ворота ЦСКА

Нападающий петербургского "Зенита"Артем Дзюба назвал кошмаром незасчитанный гол в ворота московского ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС. По его мнению, после удара бразильского защитника Дугласа Сантоса на 82-й минуте мяч полностью пересек линию ворот армейского клуба.
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"Больше вопросов в связи с тем, почему не засчитали гол Дугласа Сантоса. Это же чистый гол, мы на повторе посмотрели - мяч полностью линию ворот пересек. Кошмар. Ну ладно, так бывает, главное, что мы победили", - сказал Дзюба.
Ранее сообщалось, что наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал выпад Вендела в адрес члена тренерского штаба по ходу матча против московского ЦСКА.