Ахметов извинился за фол против Кузяева

"Хочу попросить прощения у команды, болельщиков за это ненужное удаление, — написал Ахметов. — Изначально я играл в мяч, нога по инерции пошла в ногу соперника. Я не хотел нанести травму или очень грубо сыграть. Перед Далером еще раз лично извинюсь на сборе [национальной команды]".