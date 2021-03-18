«Я прошу вот этих всех злых, недалёких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня. Ну не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете или злорадствуете и довольствуетесь чем-то. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишете? Я этого искренне не понимаю. Ну это ладно. Это ваш удел.