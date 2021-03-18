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СМИ: Кокорин тренируется индивидуально и вряд ли сыграет с "Миланом"

Спорт РИА Новостииещё 5
38 минут назад
Футболист "Фиорентины" россиянин Александр Кокорин тренируется по индивидуальной программе и вряд ли выйдет на поле в матче с "Миланом", сообщает Fantacalcio.it.
Кокорин пропустит матч с «Миланом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее стало известно, что у Кокорина травма бедра. Он пропустил матчи с "Пармой" и "Беневенто".
"Фиорентина" в рамках чемпионата Италии в воскресенье примет "Милан".
Кокорин в конце январе перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" и на данный момент сыграл за итальянский клуб в трех матчах серии А.
Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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