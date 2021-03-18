«Тоттенхэм» сенсационно вылетел из Лиги Европы 

В ответном матче 1/8 финала загребское "Динамо" разгромило лондонский "Тоттенхэм" со счетом 3:0 и пробилось в четвертьфинал. Победу хорватам принес хет-трик Мислава Оршича.
"Динамо" Загреб Хорватия — "Тоттенхэм" Англия — 3:0 (0:0) — первый матч — 0:2 Голы: Оршич, 62 — 1:0, Оршич, 2:0 — 82, Оршич, 106 — 3:0 "Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Франьич (Леовац, 81), Адеми, Якич (Атьемвен, 75), Иванушец, Маер (Гавранович, 81), Оршич, Петкович (Мишич, 90).
"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис (Регилон, 90), Орье (Бергвейн, 108), Санчес, Дайер, Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Алли (Ло Чельсо, 68), Лукас Моура (Винисиус, 85), Кейн.