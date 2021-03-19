Форвард «Рейнджерс» удалён за игру прямой ногой в лицо голкипера

Встреча в Глазго завершилась со счетом 2:0 в пользу "Славии". Клуб из Праги по сумме двух игр вышел в четвертьфинал турнира.

На 61-й минуте нападающий "Рейнджерс" Кемар Руф вырвался один на один с Коларжом. Вратарь "Славии" был первым на мяче, однако форвард, пытаясь опередить соперника, выставил ногу вперед и ударил шипами в голову Коларжа. Чешский голкипер был заменен, его унесли на носилках и госпитализировали. Коварж в результате удара получил глубокие рассечения на лбу и щеке.