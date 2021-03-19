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Голкипер "Славии" попал в больницу после удара в голову в матче ЛЕ

Спорт РИА Новостииещё 1
7 часов назад
Форвард «Рейнджерс» удалён за игру прямой ногой в лицо голкипера
Фото: Спорт РИА НовостиСпорт РИА Новости
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вратарь пражской "Славии" Ондржей Коларж госпитализирован после удара прямой ногой в голову в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы с шотландским "Рейнджерс".
Встреча в Глазго завершилась со счетом 2:0 в пользу "Славии". Клуб из Праги по сумме двух игр вышел в четвертьфинал турнира.
На 61-й минуте нападающий "Рейнджерс" Кемар Руф вырвался один на один с Коларжом. Вратарь "Славии" был первым на мяче, однако форвард, пытаясь опередить соперника, выставил ногу вперед и ударил шипами в голову Коларжа. Чешский голкипер был заменен, его унесли на носилках и госпитализировали. Коварж в результате удара получил глубокие рассечения на лбу и щеке.
"Славия" сообщила, что состояние вратаря стабильно, ему будут наложены швы.
Футбол,РИА Новости,
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