Главный тренер покидает волгоградский «Ротор» 

«Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с «Локомотивом», и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказал генеральный директор СК «Ротор» Андрей Рекечинский.