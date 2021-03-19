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Вратарю проломили череп в матче Лиги Европы

Lenta.ru
2 часа назад
Голкипер пражской «Славии» Ондржей Коларж получил тяжелую травму в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» из Глазго. Об этом сообщается в Twitter чешской команды.
Вратарю проломили череп в матче Лиги Европы
Фото: Andrew Milligan / APAndrew Milligan / AP
По результатам обследования вратарю был диагностирован перелом лобной пазухи. Игрок вернется в Прагу, где его госпитализируют.
Коларжу проломили череп на 61-й минуте матча в столкновении с форвардом «Рейнджерс» Кемаром Руфом. Голкипер «Славии» был первым на мяче и получил от нападающего удар в голову ногой.
Ранее в пятницу, 19 марта, в пражском клубе рассказали, что после матча избиению подвергся защитник команды Ондржей Кудела. На футболиста напал финский полузащитник Глен Камара.
Ответная игра прошла в четверг, 18 марта, в Глазго и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом матче команды сыграли вничью (1:1), поэтому по сумме двух поединков в 1/4 финала вышла «Славия».
Футбол,Глен Камара,
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