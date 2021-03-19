Техническое поражение сборной Украины в Лиге наций сохранили

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудить сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций против команды Швейцарии, сообщается на сайте CAS.
Встреча Лиги наций между командами Швейцарии и Украины должна была пройти в Люцерне 17 ноября 2020 года, но не состоялась из-за вспышки коронавируса в украинской сборной. 25 ноября УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение, из-за чего команда заняла последнее место в группе и выбыла из лиги А. УАФ подала апелляцию на вердикт УЕФА в декабре.
CAS отклонил апелляцию УАФ и оставил вердикт УЕФА в силе.
"Коллегия арбитров CAS постановила, что правила, изложенные в циркулярных письмах УЕФА, были правильно истолкованы и применены апелляционной комиссией УЕФА, которая пришла к выводу, что в отсутствие жизнеспособных вариантов изменения расписания УАФ должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся. Коллегия подчеркнула, что УАФ стала жертвой пандемии коронавируса и приняла решение, что она не должна возмещать расходы УЕФА или Швейцарскому футбольному союзу", — говорится в сообщении.