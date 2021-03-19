Техническое поражение сборной Украины в Лиге наций сохранили

"Коллегия арбитров CAS постановила, что правила, изложенные в циркулярных письмах УЕФА, были правильно истолкованы и применены апелляционной комиссией УЕФА, которая пришла к выводу, что в отсутствие жизнеспособных вариантов изменения расписания УАФ должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся. Коллегия подчеркнула, что УАФ стала жертвой пандемии коронавируса и приняла решение, что она не должна возмещать расходы УЕФА или Швейцарскому футбольному союзу", — говорится в сообщении.