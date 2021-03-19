Семин рассказал о желании продолжить тренерскую карьеру 

«Наверное, мое самое сильное качество — это психология. Это важный момент, ведь футболисты круглый год каждый день тренируются, и тебе нужно их мотивировать, надо, чтобы у них глаза горели, чтобы они были хорошо физически готовы. Мотивационный момент очень важен. Правильная речь тогда становится правильной, когда выигрываешь. А выигрывали мы много, значит, правильных речей тоже было много», — сказал Семин в YouTube-передаче «Коммент. Шоу».