Семин рассказал о желании продолжить тренерскую карьеру 

Российский футбольный тренер Юрий Семин признался, что готов рассмотреть варианты работы главным тренером. 73-летний специалист пребывает без работы с мая прошлого года, когда он покинул пост главного тренера «Локомотива».
«Все зависит от ситуации, от задач, от интереса, от того, с кем предстоит работать. Здоровье и энергетика позволяют, настроение хорошее. Я не против», — отметил Семин.
«Наверное, мое самое сильное качество — это психология. Это важный момент, ведь футболисты круглый год каждый день тренируются, и тебе нужно их мотивировать, надо, чтобы у них глаза горели, чтобы они были хорошо физически готовы. Мотивационный момент очень важен. Правильная речь тогда становится правильной, когда выигрываешь. А выигрывали мы много, значит, правильных речей тоже было много», — сказал Семин в YouTube-передаче «Коммент. Шоу».