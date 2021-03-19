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Семин рассказал о желании продолжить тренерскую карьеру 

Sport24 2 часа назад
Семин рассказал о желании продолжить тренерскую карьеру
Фото: РИА Новости
Российский футбольный тренер Юрий Семин признался, что готов рассмотреть варианты работы главным тренером. 73-летний специалист пребывает без работы с мая прошлого года, когда он покинул пост главного тренера «Локомотива».

«Все зависит от ситуации, от задач, от интереса, от того, с кем предстоит работать. Здоровье и энергетика позволяют, настроение хорошее. Я не против», — отметил Семин.

«Наверное, мое самое сильное качество — это психология. Это важный момент, ведь футболисты круглый год каждый день тренируются, и тебе нужно их мотивировать, надо, чтобы у них глаза горели, чтобы они были хорошо физически готовы. Мотивационный момент очень важен. Правильная речь тогда становится правильной, когда выигрываешь. А выигрывали мы много, значит, правильных речей тоже было много», — сказал Семин в YouTube-передаче «Коммент. Шоу».

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Футбол , Юрий Семин , Локомотив
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