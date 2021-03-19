ЦСКА назначит Олича главным тренером команды

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич , с большой долей вероятности, будет назначен главным тренером московских «армейцев». Сегодня хорват беседовал с братьями Березуцкими.

Существует вероятность, что это произойдёт в ближайшие дни. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Ивица Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.