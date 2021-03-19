Олич может возглавить ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА близок к назначению на пост главного тренера бывшего игрока команды Ивицы Олича, который на данный момент входит в тренерский штаб сборной Хорватии.
Как сообщает Sport24, стороны близки к соглашению, а Футбольный союз Хорватии не станет мешать заключению контракта и отпустит специалиста.
Отмечается, что Олич проведёт первую тренировку в ЦСКА уже 23 марта. Он сменит в этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который возглавляет команду с 2016 года.
ЦСКА после 23 туров чемпионата России занимает четвёртое место, набрав 40 очков.