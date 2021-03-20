Любовница Мамаева пожаловалась на жену футболиста

Испанская модель Ирен Гарсия Морено, которая ранее призналась, что находилась в отношениях с российским полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым , высказалась о супруге футболиста Алане Мамаевой

Жена спортсмена уже ранее упрекнула своего мужа в изменах, а также в социальных сетях распространила личные данные Ирен Гарсии Морено. По словам испанской модели, она испытывает проблемы со психикой из-за поведения Аланы Мамаевой.

"Посмотрите, в каком свете она меня выставляет? Это ужасно. Я даже не знаю, как все это описать. Я устала читать, что она выставляет меня проституткой. Я не такая! У меня панические атаки! Я вынуждена ездить в больницу из-за этого!" — цитирует Морено "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что любовница Павла Мамаева прилетит в Россию. Как отметила ее адвокат Тереза Буэйес, визит испанской модели будет связан не со встречей с футболистом, а с подачей иска в суд к Алане Мамаевой.