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Между Клоппом и ван Дейком может произойти конфликт 

Газета.Ru 22 минуты назад
Между Клоппом и ван Дейком назревает конфликт
Фото: газета.ру
Между наставником английского "Ливерпуля" Юргеном Клоппом и защитником "красных" Вирджилом ван Дейком может произойти конфликт, передает Mirror.
Отмечается, что специалист требует от нидерландца, чтобы он уделил внимание подготовке к следующему сезону, прежде чем вернуться на поле после травмы, а футболист хочет поехать на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Несмотря на позицию Клоппа, ван Дейк твердо намерен сыграть на Евро. На групповом этапе Нидерланды сыграют с Украиной, Северной Македонией и Австрией.
Напомним, ван Дейк получил травму в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Эвертона". Игрок получил травму крестообразных связок колена. Футболист выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Также он играл за "Гронинген", "Селтик" и "Саутгемптон".
В сезоне-2019/20 он стал чемпионом Англии. В турнирной таблице АПЛ "красные" занимают шестое место, набрав 46 очков. Ранее владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович резко высказался о проблеме расизма и антисемитизма в футболе.
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Футбол , Юрген Клопп , Роман Абрамович
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