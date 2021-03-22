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Игру сборной России со Словакией покажет «Матч ТВ»

RT на русскомиещё 8
2 часа назад
Матч сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словакии будут транслировать по «Матч ТВ».
Игру сборной России со Словакией покажет «Матч ТВ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт «Матч ТВ».
Встреча Словакия — Россия состоится 30 марта в 21:45 мск на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве.
Ранее сообщалось, что Первый канал покажет игры сборной России с Мальтой и со Словенией.
Футбол,Сборная России,СБОРНАЯ РОССИИ,
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