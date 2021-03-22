"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча на поле "Реала Сосьедад" завершилась со счетом 6:1 в пользу "Барселоны", в составе которой забили Антуан Гризманн (37-я минута), Сержиньо Дест (43, 53), Лионель Месси (56, 89) и Усман Дембеле (71).
Месси провел 768-й матч за "Барселону" в карьере, тем самым побив рекорд по количеству игр в составе "сине-гранатовых" (767), принадлежавший уже завершившему карьеру экс-капитану "Барсы" Хави.
"Барселона" с 62 очками идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата в 4 очках позади "Атлетико", "Реал Сосьедад" (45) — пятый.