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"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Месси провел 768-й матч за "Барселону" в карьере, тем самым побив рекорд по количеству игр в составе "сине-гранатовых" (767), принадлежавший уже завершившему карьеру экс-капитану "Барсы" Хави.

"Барселона" с 62 очками идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата в 4 очках позади "Атлетико", "Реал Сосьедад" (45) — пятый.