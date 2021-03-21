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Суарес забил 500-й гол в карьере 

Rusfootball и ещё 1 2 часа назад
Луис Суарес забил 500-й гол в карьере
Фото: Rusfootball
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес в матче Ла Лиги против "Алавеса" забил 500-й гол в карьере. Форвард "Атлетико" Луис Суарес забил гол в матче 28-го тура Ла Лиги против "Алавеса" (1:0) и принес победу своей команде. Этот мяч стал 500-м для уругвайца в карьере. 198 голов он забил в составе "Барселоны", 111 мячей, выступая за "Аякс", 82 — за "Ливерпуль", 19 голов в "Атлетико", 15 — за "Гронинген" и 12 мячей в составе "Насьоналя". Также у Суареса 63 гола за сборную "Уругвая".
34-летний нападающий "Атлетико" Луис Суарес перешел в состав "матрасников" в сентябре прошлого года. Суарес четыре раза выигрывал чемпионат Испании, выступая за "Барселону", столько же раз брал Кубок Испании, становился чемпионом Нидерландов в составе "Аякса". В 2015 году он стал победителем Лиги чемпионов.
"Атлетико" занимает первое место в таблице Ла Лиги, набрав в 28-ми матчах 66 очков.
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