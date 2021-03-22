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Наставник ЦСКА Гончаренко попрощается с командой 22 марта 

Газета.Ru 1 час назад
Наставник ЦСКА Гончаренко покидает команду
Фото: ПФК ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко попрощается с командой 22 марта. Об этом сообщает Metaratings. Белорусский специалист прибудет на встречу с футболистами, после чего покинет стан красно-синих. Напомним, что новым главным тренером столичных армейцев станет хорватский специалист Ивица Олич.
Хорват выступал за армейцев с 2003 по 2006 год, став с красно-синими трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также он играл за немецкие "Гамбург", "Баварию", Вольфсбург" и "Мюнхен 1860".
В октябре 2017 года вошел в тренерский штаб сборной Хорватии. Был ассистентом Златко Далича во время чемпионата мира в России, на котором хорватская сборная дошла до финала, уступив в решающем матче Франции со счетом 2:4.
В данный момент клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 40 очков. Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Ранее сообщалось, что в очередном матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад".
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Футбол , Новости Примеры , Златко Далич , Виктор Гончаренко , УЕФА , ЦСКА
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