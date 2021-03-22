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Ибрагимович: «Хочу и дальше играть за «Милан»

Евро-футбол.Руиещё 1
22 марта 2021
Опытный шведский нападающий Златан Ибрагимович в очередной раз высказался относительно своего будущего в «Милане».
Ибрагимович: «Хочу и дальше играть за «Милан»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У меня все прекрасно в «Милане». Я положительно настроен в отношении своего контракта. В команда царит отличная атмосфера, поэтому мы показываем хорошую игру в текущем сезоне. Хочу и дальше выступать здесь», - приводятся слова 39-летнего бомбардира в «Твиттере» журналиста Николо Скиры.
Действующее трудовое соглашение Златана с «россонери» истекает летом 2021-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 15 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и одну голевую передачу.
Футбол,
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