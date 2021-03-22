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Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо»

Чемпионат.comиещё 17
1 час назад
Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о расставании с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.
Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сегодня, 22 марта, Игнашевич попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу перед утренней тренировкой в Лужниках. Отмечается, что о кадровых перестановках в тренерском штабе будет сообщено дополнительно в ближайшее время.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Игнашевич близок к уходу из «Торпедо».
Игнашевич возглавил «Торпедо» летом 2019 года и впоследствии продлевал контракт до 2023 года. В настоящее время команда, набрав 54 очка в 31 матче, занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. От зоны стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу её отделяют 3 очка.
Футбол,Сергей Игнашевич,Торпедо,
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