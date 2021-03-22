Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо»

Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сегодня, 22 марта, Игнашевич попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу перед утренней тренировкой в Лужниках. Отмечается, что о кадровых перестановках в тренерском штабе будет сообщено дополнительно в ближайшее время.