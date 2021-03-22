Хорват Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА и будет представлен команде в качестве главного тренера. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает «Чемпионат».
По данным издания, экс-нападающий армейцев сменит на посту главного тренера клуба Виктора Гончаренко. Его представление команде пройдет 23 марта.
После 23-х туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.
«Рамблер» писал, что ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в число пятидесяти лучших вратарей мира за последние тридцать лет по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Список возглавил голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который за свою карьеру пять раз удостаивался звания «Лучший вратарь года».