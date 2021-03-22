Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.По его словам, среди игроков никогда не было равнодушия, они бились за красно-синие цвета.

Кроме того, он поблагодарил руководство, тренерский и административный штаб, сотрудников клуба и футболистов. Отдельное спасибо бывший тренер сказал болельщикам, которые всегда поддерживали команду. Гончаренко возглавил ПФК ЦСКА в декабре 2016 года. Команда под его руководством одержала 82 победы в 167 матчах, завоевала Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами чемпионата РФ и дошла до стадии 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.