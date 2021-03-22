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Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Москва24
2 часа назад
Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на сайте команды.По его словам, среди игроков никогда не было равнодушия, они бились за красно-синие цвета.
Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА
Фото: Москва 24/Никита СимоновМосква 24/Никита Симонов
"Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения", – подчеркнул Гончаренко.
Кроме того, он поблагодарил руководство, тренерский и административный штаб, сотрудников клуба и футболистов. Отдельное спасибо бывший тренер сказал болельщикам, которые всегда поддерживали команду. Гончаренко возглавил ПФК ЦСКА в декабре 2016 года. Команда под его руководством одержала 82 победы в 167 матчах, завоевала Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами чемпионата РФ и дошла до стадии 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной РФ решил не вызывать на ближайший сбор футболиста "Спартака" Романа Зобнина, который получил травму. Спортсмен получил повреждение во время игры чемпионата России против екатеринбургского "Урала".
Футбол,Виктор Гончаренко,Роман Зобнин,ЦСКА,Спартак,ФК "Урал",
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