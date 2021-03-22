Олич покинул тренерский штаб сборной Хорватии

О назначении Олича на пост главного тренера ЦСКА объявил во вторник. На этом посту он сменил белоруса Виктора Гончаренко, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон 22 марта. Ранее Олич входил в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу.
"Бывший представитель сборной Хорватии Ивица Олич - новый тренер ЦСКА. Он покидает тренерский штаб сборной Хорватии в качестве финалиста чемпионата мира. Мы желаем ему большого успеха в России вместе с Николой Влашичем", - говорится в заявлении.
Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 года являлся ассистентом главного тренера сборной Хорватии.