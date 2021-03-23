Сборная России презентовала новую форму для ЕВРО-2020

В студии "Матч ТВ" ведущие Денис Казанский
и Анна Кастерова
вместе с легендами сборной России Романом Павлюченко
, Александром Самедовым, Александром Бородюком, полузащитником женской сборной Надеждой Смирновой
, актером и сценаристом Денисом Косяковым
и основателем творческого объединения "Кружок" дизайнером Стасом Фальковым вспоминали культовые джерси нашей команды, начиная с легендарных красных форм сборной СССР и заканчивая комплектом на чемпионат мира-2018, в котором команда Станислава Черчесова смогла дойти до четвертьфинала. А также узнали мнение Артема Дзюбы, Ильи Кутепова
, Далера Кузяева
, Антона Шунина
и Ильзата Ахметова о новом гостевом комплекте, в котором футболисты сыграют на чемпионате Европы.