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Сборная России презентовала новую форму для ЕВРО-2020

Спорт РИА Новостииещё 2
50 минут назад
Состоялась презентация гостевой формы сборной России на ЕВРО-2020, сообщается на официальном сайте РФС.
Сборная России презентовала новую форму для ЕВРО-2020
Фото: пресс-служба Российского футбольного союзапресс-служба Российского футбольного союза
Как отмечается в сообщении, впервые в истории презентация футбольной формы сборной страны прошла сразу на двух площадках одновременно: на платформе для коротких видеороликов TikTok, которая в этом году также выступает официальным партнером ЕВРО-2020, и в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".
Во время эфира в TikTok ведущие подключали футболистов сборной России Ильзата Ахметова, Александра Соболева, игроков молодежной сборной России - Магомеда-Шапи Сулейманова, Вячеслава Грулева, Даниила Уткина, а также экс-игрока сборной России Дениса Глушакова, блогера Таню Мингалимову, гимнаста Никиту Нагорного, уличного футболиста Дениса Папена и главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Им предлагалось пройти забавные челленджи, выполнение которых приближало к самой презентации гостевой формы сборной России.
В студии "Матч ТВ" ведущие Денис Казанский и Анна Кастерова вместе с легендами сборной России Романом Павлюченко, Александром Самедовым, Александром Бородюком, полузащитником женской сборной Надеждой Смирновой, актером и сценаристом Денисом Косяковым и основателем творческого объединения "Кружок" дизайнером Стасом Фальковым вспоминали культовые джерси нашей команды, начиная с легендарных красных форм сборной СССР и заканчивая комплектом на чемпионат мира-2018, в котором команда Станислава Черчесова смогла дойти до четвертьфинала. А также узнали мнение Артема Дзюбы, Ильи Кутепова, Далера Кузяева, Антона Шунина и Ильзата Ахметова о новом гостевом комплекте, в котором футболисты сыграют на чемпионате Европы.
Кульминацией эфиров стало представление формы, проекцию которой зрители увидели над главным стадионом страны - московскими "Лужниками".
Гостевая джерси, разработанная для сборной России, представлена в белом цвете с контрастными красными и синими деталями. Дизайн получился чистым, лаконичным и современным. Национальная футбольная форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт игрокам во время игры.
Футбол,Никита Нагорный,Вячеслав Грулев,Даниил Уткин,Далер Кузяев,Антон Шунин,Денис Косяков,Денис Казанский,Анна Кастерова,Александр Соболев,Надежда Смирнова,Роман Павлюченко,Ильзат Ахметов,Илья Кутепов,Денис Глушаков,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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