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Нобоа: «Фанаты «Динамо» угрожали мне. Говорили, что побьют»

Sport24иещё 2
2 часа назад
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Дмитрию Егорову поделился воспоминаниями о проблемах с болельщиками московского «Динамо», за которое он играл с 2012 по 2014 год.
Нобоа: «Фанаты «Динамо» угрожали мне. Говорили, что побьют»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Проблемы с болельщиками «Динамо»? Тогда мне угрожали, да, говорили, что если увидят где-то, то побьют. Вспомнили, что встретили меня в торговом центре после поражения от «Спартака».
Да, мы тогда проиграли — я был очень зол, даже аппетит пропал. Но в тот момент моя бывшая жена была беременна и готовилась рожать мне второго сына. Она попросила зайти в МЕГУ и купить все необходимое: сумку, одежду, памперсы. И когда в 11 или 12 часов на тренировке болельщики начали ссориться со мной — это был стресс для меня.
Что я мог ответить? Я же не только футболист, но и человек. Есть семья, которую ты не можешь оставить в такой момент. Но я не обиделся на болельщиков. Фанаты действительно очень переживают за свой клуб и иногда у них сдают нервы», — сказал Нобоа.
Футбол,Дмитрий Егоров,Кристиан Нобоа,Динамо,Спартак,
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