Мальта - Россия: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 24 марта, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

24 марта пройдет матч квалификационного турнира ЧМ-2022 Мальта - Россия. Начало прямой трансляции на Первом канале в 22:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает безусловным фаворитом противостояния команду Станислава Черчесова . Сделать ставку на победу России можно с коэффициентом 1.12, что соответствует 86% вероятности. Успех Мальты аналитики оценили коэффициентом 22.00 (4%), ничья в основное время идёт за 8.80 (10%).

Мальта - Россия: какие делать ставки на матч квалификации ЧМ-2022 24 марта

Сборная России стартует в отборочном турнире за право сыграть на ЧМ-2022. И для разминки команде Черчесова выпал слабейший в группе соперник - сборная Мальты. Конечно, шапкозакидательством заниматься не нужно - играть в футбол научились сейчас все. Но если не брать 3 очка здесь, о чем говорить в матчах с более серьезными соперниками?

Известных имен в сборной Мальты нет, практически все футболисты выступают в местном чемпионате. В отборе на Евро-2020 команда набрала всего 3 очка - обыграла дома Фарерские острова. В Лиге наций мальтийцы сыграли более удачно - второе место в группе, позади Фарер, зато впереди Латвии и Андорры.

Понятно, что в этой игре все будет зависеть от сборной России. Ноябрьские неудачи, конечно, наводят скепсиса, но россияне должны справляться с Мальтой. Тем более, что в этот раз Черчесов сможет рассчитывать на Александра Головина . Кажется, полузащитник "Монако" набрал неплохую форму и должен помочь сборной. К тому же, если не считать нулевую ничью в контрольном матче с Молдовой, Россия с аутсайдерами справляется достаточно уверенно. Так что в победе сомнений нет, но коэффициент на нее совсем маленький. На что же ставить сегодня?

Предлагаем рискнуть и поставить на победу России минимум в 3 мяча. Все-таки уровень команд несопоставим, а разница мячей может пригодиться, поэтому играть россияне будут до конца. Островитяне наверняка будут упорно сопротивляться до первого пропущенного гола, потом усталость даст о себе знать. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 2.10 на победу России минимум в 3 гола