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«Ювентус» готов продать Роналду за 25 млн евро. Форвард хочет в «Реал» (As)

Sports.ruиещё 6
2 часа назад
Как утверждает As, итальянский клуб готов продать 36-летнего форварда за 25 миллионов евро.
25 млн евро хочет получить "Ювентус" от продажи Роналду
Фото: ReutersReuters
Сотрудничество с португальцем обходится «Ювентусу» в 87 миллионов евро ежегодно, поэтому эта сумма позволит клубу избежать финансовых потерь. При этом «Юве» не собирается форсировать переход Роналду в другой клуб.
Если Криштиану сообщит «Ювентусу», что хочет сменить клуб и предоставит конкретное предложение, то итальянцы будут открыты к диалогу и опустят его без каких-либо проблем.
Если предложений по Роналду не будет, то клуб с радостью продолжит сотрудничество с португальцем.
Сам Роналду, как уже сообщалось, хочет вернуться в «Реал».
В этом сезоне футболист забил 23 мяча в 24 матчах Серии А. Его полную статистику можно изучить здесь.
Роналду может вернуться в «Реал». Похоже, «Ювентус» не против – сделка будет выгодной для всех
Футбол,Реал,
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