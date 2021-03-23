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Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке «Атлетико»

Евро-футбол.Руиещё 2
1 час назад
Тренировка мадридского «Атлетико» во вторник была сорвана инцидентом с участием форварда Мусса Дембеле, который во время занятия потерял сознание. Футболисту немедленно была оказана медицинская помощь. Diario AS сообщает, что причиной проблем со здоровьем стало кратковременное падение артериального давления, и нет причин волноваться за состояние спортсмена. Клубные медики будут пристально следить за всеми показателями Дембеле, который стал одним из многих футболистов мадридского клуба, кто переболел коронавирусом. Из-за COVID-19 он пропустил три матча в феврале. Всего же после зимнего перехода из «Лиона» дублер Луиса Суареса и Жоау Фелиша провел 87 минут на поле.
Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке «Атлетико»
Фото: ФК "Атлетико"ФК "Атлетико"
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