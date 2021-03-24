Конте может покинуть «Интер» ради АПЛ

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте может сменить клубную прописку, если руководство «нерадзурри» не выделит ему денег на летние трансферы. Об этом информирует Football-Italia.

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В случае ухода из итальянского гранда специалист может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в его услугах проявляют лондонский «Тоттенхэм» и « Манчестер Юнайтед ».

Напомним, что Антонио имеет опыт работы в английском клубе. С 2016-го по 2018-й год он занимал пост главного тренера «Челси».