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Конте может покинуть «Интер» и вернуться в АПЛ

Евро-футбол.Ру
1 час назад
Наставник миланского «Интера» Антонио Конте может сменить клубную прописку, если руководство «нерадзурри» не выделит ему денег на летние трансферы. Об этом информирует Football-Italia.
Конте может покинуть «Интер» ради АПЛ
Фото: ReutersReuters
В случае ухода из итальянского гранда специалист может трудоустроиться в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в его услугах проявляют лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Антонио имеет опыт работы в английском клубе. С 2016-го по 2018-й год он занимал пост главного тренера «Челси».
Конте возглавляет «Интер» с лета 2019-го года. Под его руководством команда уверенно движется к скудетто.
Футбол,Манчестер Юнайтед,
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