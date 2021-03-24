Рашфорд стал самым дорогостоящим футболистов мира

В основу расчёта легло то, какой процент трансферной стоимости игрока составляет от стоимости всего клуба. То есть, с предполагаемой трансферной стоимостью более 150 млн Рашфорд является главным активом «Манчестер Юнайтед». Англичанин составляет почти 15% от всей предполагаемой трансферной стоимости игроков клуба.