Футболистов «Тамбова» заподозрили в ставках и вызвали в РФС

14 марта, как сообщал «Рамблер», в рамках матча Чемпионата России «Тамбов» проиграл «Краснодару» со счетом 0:4, а 19-го — «Сочи» со счетом 0:5. Букмекеры сообщили в РФС о том, что два футболиста «Тамбова» могли делать ставки на эти игры. В данной связи оба были вызваны в РФС.
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила «Чемпионату», что два игрока команды и впрямь вызваны в РФС, однако в соответствующем письме не указана причина этого.
«Кто сказал, что их в чем-то подозревают? У меня такой информации нет. Есть к ним вопросы, они приедут и ответят. Не надо делать из этого сенсацию или скандал», — призвала она.
Позавчера стало известно, что Министерство спорта России разработало проект закона о введении штрафа за влияние на результаты спортивных соревнований: для граждан он составит 50-70 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-150 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — 150-200 тысяч, для юридических лиц — 500 тысяч — миллион.