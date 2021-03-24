Футболистов «Тамбова» заподозрили в ставках и вызвали в РФС

14 марта, как сообщал «Рамблер», в рамках матча Чемпионата России «Тамбов» проиграл «Краснодару» со счетом 0:4, а 19-го — «Сочи» со счетом 0:5. Букмекеры сообщили в РФС о том, что два футболиста «Тамбова» могли делать ставки на эти игры. В данной связи оба были вызваны в РФС.